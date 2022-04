Samira MOSBAH

J'ai travaillé en tant qu'assistante dans la promotion immobilière pour des responsbles à des postes différents (administratif & financier, direction et techique).



Forte de cette expérience, j'ai souhaité élargir mes compétences par une formation professionalisante d'Aide-Comptable.



D'un tempéremment curieux et dynamique, je recherche un poste axé sur la comptabilité et l'assistanat. Je serai heureuse d'intégrer une nouvelle équipe.



Mes compétences :

Assistante comptable

Immobilier neuf

Commercial

Secrétariat entreprises

Administratif et financier