Samira MOUNABEH

Ayant acquis une expérience professionnelle significative de 23 ans (Secteur de Bâtiment)dans les domaines suivants : Commercial, Export, Import, Gestion des stocks, Achat et Approvisionnement, je travail actuellement dans le secteur Tourisme Directrice Régionale des Achats .



Mon goût pour l'analyse, mon ouverture d'esprit, mes compétences professionnelles, mes qualités d'écoute et mon sens relationnel me permettraient de m'investir entièrement et m'adapter facilement dans tout type d'entreprise.



Je me tiens à votre disposition par mail ou par téléphone pour tous les renseignements complémentaires dont vous pourriez avoir besoin.



Mes sincères salutations.



Mes compétences :

Achat

Approvisionnement

Vente

Analyse