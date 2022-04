Samira MOURADI

Les secrétaires sont d'une grande importance au sein d' une entreprise. Moi, j'assure les tâches traditionnelles de secrétariat. Je dois organiser et encadrer le travail administratif et les conférences, envoyer des mails et rassembler les informations nécessaires. Comme je suis responsable de la gestion du bureau, il faut aussi commander les fournitures et en tenir l'inventaire. Je suis également chargée de plannifier l'agenda de mon chef ainsi que de recevoir les visiteurs extérieurs. Tout cela présuppose une très bonne et étroite collaboration avec le patron de l'entreprise.



Mes compétences :

Accueillir les clients, fournisseurs, visiteurs, l

Saisir et mettre en forme les documents, les trans

Suivre l'état des stocks, identifier les besoins e

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access