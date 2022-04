Je m'appelle Samira Oubaha, j'ai 18 ans et j'habite a l'Argentière-la-bessée (05) et je suis a la recherche d'un contrat d'apprentissage en coiffure dans la region des Haute-Alpes ( Briançon, l'Argentière la bessée, Embrun.) pour faire un CAP Coiffure en alternance à GAP (05) en un an.