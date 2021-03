Samson-Joël EKOUTOU NKOULOU (EKOUTOU NKOULOU SAMSON-JOËL)

- Depuis le 1er juin 2020 affecté au Ministère de l'Eau et de l'Energie (MINEÉ) Cameroun, plus précisément en service à la délégation départementale de l'eau et de l'énergie de la Benoué à Garoua (DDEE-BE) en qualité de cadre contractuel d'administration ;

- Juillet-Octobre 2018 : stage professionnel au secrétariat permanent du comité de compétitivité du Ministère des Finances du Cameroun ;

- En juin 2018 : stage de recherche au sein de la Cameroon Water Utilities Corporation (CAMWATER) ;

- Du 1er mars au 31 mai 2017 : stage académique à l'Agence de Régulation des Télécommunications (ART) ;

- Du 1er juin au 31 juillet 2015 : stage académique à la CAMWATER.