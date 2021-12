28 années d'expérience dans l'industrie :

8 ans en Direction technique dans le recyclage des batteries rechargeables ,

10 ans en tant que chef d'équipe "production & Sce technique" pour l'industrie (métallurgique, biotechnologie),

10 ans de SAV et installation machine (automobile, agroalimentaire et pharmacetique).



Adaptable et réactif, j'ai obtenu des résultats chiffrés en terme de sécurité, productivité et qualité.



Mes compétences :

Amélioration continue

Management