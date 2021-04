Jeune homme de 25 ans, je suis titulaire d'un BTS Communication obtenu en 2019 au lycée Pierre et Marie Curie à Saint-Lô.

Je suis actuellement en CDD à la mairie de Port-Bail-sur-Mer où je gère la maintenance et la mise à jour du site internet de la commune à partir du langage HTML. J'élabore et mets en forme des supports de communication.