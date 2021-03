Samuel ESSERTIER

- 6 années comme CHEF DE CHANTIER dans le secteur ÉOLIEN (site superviser, site manager).

- 15 années de travaux en accès difficile (travaux en hauteur / sur cordes) comme CHEF DE CHANTIER , et technicien, en France et à l'étranger (dont plateformes OFFSHORE) .

- Moniteur de parapente (Depuis 2005) l'été. Et aussi Pilote avion (amateur !)

Ma longue expérience professionnelle dans les Travaux en accès difficile, les chantiers éoliens, et le parapente font que j'ai longtemps côtoyé, et analysé les risques et les accidents.

En ayant toujours cherché à optimiser la sécurité, j'ai étudié au mieux comment éviter les accidents.

Ensemble, nous pouvons agir pour atteindre vos objectifs HSE.





Mes compétences :

Chef de chantier