Samuel GERVESY

« Diplômé d'un master 2 génie des procédés et bio-procédés je désire développer et spécialiser mes compétences afin dassurer mon évolution professionnelle dans le domaine de la production. Mon calme et ma créativité seront employés pour satisfaire les clients dune entreprise compétitive et mes collaborateurs. Je souhaite intégrer un poste dingénieur production ou qualité opérationnelle avec une démarche damélioration continue. »