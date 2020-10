Bonjour ,



je suis actuellement placé par mon entreprise en procédure de licenciement économique suite a la baisse d'activité dans ce secteur.



Depuis mars 2015 au sein de l'aéroport Régional Lorraine Airport, occupant le fonction de Superviseur Aérogare



précédemment sur l'aéroport de Roissy Charles De Gaulle , ayant occupés les postes d'agent d'escale, de régulateur passage, de leader de vol et de formateur passage au sein du même groupe ce qui m'a permis d'évoluer dans cet univers que j'affectionne particulièrement mais non exclusif .



La confiance et les responsabilités ,notamment a des fonctions de managers ,que m'ont octroyées les différentes entreprises dans lesquelles j'ai put évoluer m'ont permis d'acquérir une expérience professionnelle multiple et variée et une adaptabilité précieuse.



L'investissement est pour moi normal ,le respect est incontournable.



Je pense que la maturité , la sagesse et l'expérience de vie valent mieux que la fougue, et la précipitation.



Agir c'est anticiper, prévoir c'est réussir.



Samuel Guimarho



Mes compétences :

encadrement d'une équipe et d un service

connaissance et pratique des logiciels aéroportuaire

prospection téléphonique

études .proposition .gestion.et suivi de solutions

adaptabilité . respectueux. implication. sens du service.

surveillance et assistance aux personnes

Microsoft Word

Exel