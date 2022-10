Samuel HOUPIN

Après 25 années d'activités professionnelles dont 5 en tant que dirigeant d'entreprise artisanale, j'ai décidé de reprendre mes études où je les avait interrompues en vue de développer et valider les compétences acquises durant toutes ces années dans le domaine de la gestion d'entreprise.

Je prépare un Master en gestion d'entreprise, en cours du soir, et je souhaite intégrer une société de plus de 50 salariés en tant que responsable en gestion. Mes études se déroulant sur Toulouse, je recherche un employeur sur le bassin toulousain.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Management

EBP Compta

Travail en équipe

Organisation

Microsoft Office