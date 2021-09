Samuel Jonathan NDJOCK

Suite à un Master spécialité Contrôle Audit au sein de l'ESC Amiens, j'ai entrepris une carrière de consultant financier.



Passionné de chiffres et d'analyse financière et fort d'une expérience, dans les domaines du contrôle de gestion, de la comptabilité, de la consolidation, de la gestion de projet (MOA) et de l'audit sur des dossiers multisectorielles (banques/assurances, industries/services, immobiliers, médico-social, associations et fondations), je possède de réelles capacités d'adaptation et de rigueur. Je détiens en outre une Licence en Sciences Politiques et je suis en cours de validation du DSCG (Diplôme Supérieure de Comptabilité et Gestion).



Je pratique régulièrement des activités sportives et je savoure plus particulièrement les courses à pieds.



Mes compétences :

BONNE MAITRISE de Microsoft Office

comptabilité

expertise comptable

finance