Jeune diplômé d'un Master en Ingénierie des Matériaux et Nanosciences à l'Université de Strasbourg.

Ma curiosité assortie à ma créativité et mon désir d'apprendre toujours plus, sont autant datouts pour devenir chercheur/ingénieur en matériaux et nanosciences.



Depuis plus de 3 ans j'occupe le poste d'Ingénieur CND chez ULTRA RS.

Grâce à ma ténacité et de ma persévérance, j'arrive à m'investir pleinement dans les divers objectifs et missions que j'entreprends.