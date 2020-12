Samuel PÉRON

Commercialisation mondiale (EMEA, APAC, NCSA) de data et services BtoB / Stratégie et production de l'offre destinée aux Etats et au secteur privé / Business development des canaux de vente (online & offline) partenariats (distribution, licences) / Conduite du changement en contexte interculturel.



Mes compétences :

- Direction BU/Gestion des opérations

- Business development multicanal

- Marketing stratégique

- Marketing opérationnel



Management :

- International

- Transverse

- Conduite du changement



Secteurs :

- Services B2B

- Data/Normes

- Édition/Presse