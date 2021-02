Samuel RENAUX

Conseiller en immobilier spécialisé en vente de biens privés



A votre disposition pour vous accompagner dans la vente ou la recherche d'un bien en Ile de France



- Estimation objective et gratuite du prix de vente

- Constitution du dossier de vente et formalités légales

- Reportage photos de qualité et marketing adapté du bien

- Visites avec comptes-rendus

- Etude de solvabilité des acheteurs, courtier partenaire

- Négociation des conditions de la vente (prix, délais )

- Signature des actes de vente chez le notaire



Membre de BRING'S Réseau et Agence Immobilière