Samuel ROTHOUX

Avocat généraliste, je conseille et j'assiste une clientèle d'entreprises et de particuliers, à Paris et en région parisienne, ainsi que sur l'ensemble du territoire français, principalement dans les domaines suivants : droit pénal des affaires, droit pénal de l'environnement, droit de la sécurité sociale, droit du travail, droit de la consommation, recouvrement de créances civiles et commerciales.

Mon Cabinet est situé dans le 16ème arrondissement, au 17 rue de Longchamp.



http://www.avocat-rothoux.com





Mes compétences :

Droit pénal des affaires

Recouvrement de créances

Droit de la consommation

Droit de la sécurité sociale

Droit du travail

Droit pénal de l'environnement