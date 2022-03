Samuel TILMANT

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Compétences transversales :

Rigueur, autonomie, sens du service, curiosité, polyvalence, flexibilité, réactivité, gestion de projet, capacités rédactionnelles et relationnelles, relation fournisseurs, négociation.



Savoir-être :

Capacité d’écoute et d’analyse, gestion des conflits, esprit d’équipe, empathie, échange, communication, gestion du stress, patiente, pédagogie.



Compétences Métiers :

••• Windows Server 2003/2012 R2 (AD, RDS, WSUS…)

••• Virtualisation (VMware, HyperV)

••• Réseau (OSI, TCP/IP, routage, VLAN, VPN)

••• Messagerie (Exchange 2003/2013)

••• Sauvegarde (Netbackup, Arcserve, Backup Exec)

••• Sécurité (SEP, Kaspersky, Firewall)

••• Supervision (OP Manager, Solarwinds)

•• Linux / Unix (RedHat, Ubuntu, AIX, SCO)

•• ERP (Erélia, EGO, Elan, Mapics, Dynamics AX…)

•• Base de données (Oracle, SQL)

•• Gestion de parc (GLPI, SCSM)

•• Anglais.



Mes compétences :

Exchange server

Virtualisation

Active Directory

Terminal server

Migration Windows Server

Gestion de projets

VMWare

Gestion de parc informatique

Linux/UNIX

Windows server

Réseaux informatiques

TCP/IP

OSI Model

Ingénierie de formation

Pédagogie

Formation

Administration Windows 2008

Microsoft Windows Server

Microsoft Hyper-V