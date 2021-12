Samuel TOKOTO

Architecte d'intérieur, nous avons travaillé en tant que chef de projets, auprès d'architectes, de designers, et en collaboration avec des agences d'identité graphique...



Nous réalisons des chantiers d'architecture d'intérieure pour des particuliers ou des professionnels...



Nous avons, outre la rénovation de propriétés ou d'appartements, exécuté des aménagements de bars, de restaurants, d' hôtels, de boutiques, de salons de coiffure, etc...



Chef d’Entreprise, Cadre Supérieur, Profession libérale, ou Particulier, vous êtes désireux(se) de réorganiser ou d'optimiser votre capital immobilier ou votre outil de travail... nous étudierons, avec vous, la synthèse de ces objectifs et le chiffrage du coût nécessaire à leur réalisation.



Nous vous accompagnerons, au quotidien, pour votre projet ...



Antennes: Ile de France - Nice Cote d'Azur (06) - Lyon - Nantes



Téléphone Portable :+ 33 (0)782 099 870

e-mail: samueltokoto@gmail.com



Nous travaillons en partenariat avec un architecte DPLG inscrit à l'ordre pour nos projets "lourds"...



Nous travaillons sur base PC WXP et W7, avec : Autocad ,Revit, Illustrator , 3DS Max , Photoshop , FP3D , Macromédia Studio, Quark Xpress , Office Pro .



Mes compétences :

Rénovation

Architecture

Design

Hotels