Samy MASSALI

Ingénieur double compétence électronique/logiciel et commerciale



Domaines de compétences:



Business développement

- Prospection de nouveaux comptes

- Etude de marché

- Analyser et diagnostiquer les besoins des clients

- Identification des décisionnaires

- Présentation commerciale / Proposition commerciale

- Suivi et management de projet



Spécialités:

Business développement

Anciennement : Développement hardware, pilotage CAO, prototypage, programmation bas niveau en langage C.



Situation actuelle: En poste chez NEXIO Technologies



Mes compétences :

Ingénieur

Électronique embarquée

Conception Électronique

Debug hardware

International business development