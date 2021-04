Sana BENNANI

Actuellement étudiante en Master 1 Economie du Travail et des Ressources Humaine, à l'Université Lumière Lyon 2, je suis chargée RH au sein du groupe Allianz.



J'ai l'ambition de dessiner mon parcours professionnel vers une domaine qui selon me correspond : les Ressources humaines.



De nature organisée et sérieuse, je me montre particulièrement enthousiaste pour des tâches polyvalentes. Je m'intègre facilement aux nouveaux environnements et je sais faire preuve de ténacité pour vous faire bénéficier de mon soutiens.