Ingénieur d'état en réseau et télécoms de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Marrakech.

PFE en DNSSEC à Iticsys company , projet en umts , wlan et handover .

Expérience en développement web ,site e-commerce prestashop et woocommerce .

Référencement web .



Mes compétences :

Ubuntu Server

GNS3

Ubuntu

Wordpress

Linux

Prestashop

Packet tracer

C++

MATLAB

CSS 3

PHP 5

JavaScript

Java

MySQL

HTML 5