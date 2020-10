Bonjour,



Je vous propose mes services en tant quassistante de gestion indépendante.

Cette formule est idéale si vous avez besoin dune secrétaire pour une mission ponctuelle ou pour quelques heures par semaine sans avoir à embaucher.

Je vous évite ainsi toutes les difficultés liées à un recrutement : engagement, charges sociales, gestion des congés payés, des arrêts maladies, des visites médicales etc



Pour vous soulager, je peux vous aider sur :

La gestion de vos factures/ de vos devis

Les relances de vos factures impayées

La préparation de vos documents pour votre comptable

La gestion de vos recrutements (diffusion dannonces, tri CV, entretien tél)

Le classement/archivage de tous vos documents

La rédaction de vos courriers/emails

Ou toute autre mission qui vous fera gagner un temps précieux : rien nest imposé, cest vous qui choisissez ce que vous souhaitez déléguer.



Par ailleurs, la mission peut être ponctuelle ou régulière, cest vous qui décidez.



Je travaille à distance (je peux me déplacer ponctuellement dans vos locaux) et jai un bureau au sein dune pépinière dentreprises à Bobigny : si vous avez une urgence, vous savez où me trouver !

Jinterviens sur simple devis, aucun contrat de travail.



Venez avec vos problèmes administratifs, je me charge de tout !

A bientôt jespère !



Sana OUKHALED

Assistante de gestion indépendante

8 rue Primo Lévi

93000 BOBIGNY

06.49.38.90.45