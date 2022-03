Sanaâ ABDELJABBAR

Issu d'une formation financière, je cultive un parcours atypique qui, par goût du commerce et du contact client, a fait évoluer mon profil vers le développement de la stratégie commerciale.

Ma qualité de commercial à l'export m'a permis de mettre au point des procédés d'organisation et d'optimisation des couts. j'ai bien sûr un rôle de manager des équipes Service Client, mais aussi un rôle de support et relais transversal entre le Commercial et les autres services de l'entreprise (Achats, Bureau d'étude; Logistique, Compta...) dans le montage, l'accompagnement et le suivi des clients.



Ayant un très bon relationnel tant à l'externe avec les clients et les fournisseurs, qu'à l'interne avec mes collègues, Les termes qui me caractérisent le mieux sont : rigueur, réactivité et surtout, adaptabilité.