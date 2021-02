L’autonomie, la rigueur, et le sens d’analyse que mes études universitaire ont renforcé ; La bonne capacité d’adaptation et de gestion de stress que j’ai pu développer durant mes années d’études à l’ENSIAS ;La responsabilité, la bonne organisation, la créativité, la force de proposition que le travail social m’a permis d’améliorer.Ne font pas seulement de moi une informaticienne compétente, mais une future ingénieure exceptionnelle.

Résumé de mon parcours en Slides :

http://fr.slideshare.net/simosan/professional-journey-sanaa-merzak-42687068



Mes compétences :

JAVA

PHP

Oracle

Microsoft SQL Server

PL/SQL

Scheme

Microsoft Windows 2008 Server

C Programming Language

UML

Merise

C#

SSIS

SSRS

SSAS

Datawarehouse

Datamining

SPSS Modler

SPSS Statistiques

PostgreSQL

Talend Open Studio

Tableau Software

Dig Dash

Power BI

QlikSense

QlickView