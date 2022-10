Sandra BIRMAN BOISLORET

Belles Opportunités SAP en client final à Paris :

- SAP FI CO

- SAP PM/CS

- SAP CRM junior

- SAP FI junior

- Développeur JAVA/ JEE /Hybris





N'hésitez pas à me contacter je serai ravie de vous donner plus d’informations. sandra.boisloret@timfree.fr



« Gardez toujours à l’esprit que votre propre décision de réussir est plus importante que n’importe quoi d’autre » Abraham Lincoln



"What we do in life echoes in eternity..."



