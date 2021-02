Sandra ENCAOUA est une Artiste française née à Paris en 1974. Elle vit et travaille actuellement entre Paris et Miami.



Particulièrement intéressée par les motifs issus de la nature et imparfaits, on retrouve toujours dans ses toiles une peinture légère, en surimpression, épaissie. Le traitement de la matière est une étape essentielle pour elle, qui aime la travailler et la mélanger jusqu’à ce qu'elle corresponde parfaitement au motif.



Fascinée par la nature et les éléments bruts, elle crée dans ses peintures un univers changeant, violent et libre. Elle s'efforce dans ses toiles de toucher la vérité du sujet. Elle cherche à en percevoir son essence, sa vibration, son énergie, par delà les apparences matérielles.



Sandra a été honorée de la médaille des ‘Arts-Sciences-Lettres’ 2017 par l’Académie des Arts-Sciences-Lettres de Paris. Ses œuvres ont notamment été exposées aux États-Unis durant la dernière exposition d’Art Basel Miami, ainsi qu’en France, en Belgique, en Italie et en Suisse.







PRINCIPALES EXPOSITIONS



2018 Village Design, Fort Lauderdale, USA

2017 Spectrum, ART BASEL Miami, USA

KROMA Gallery Miami, USA

Hôtel des Invalides de Paris, France

2016 ART BASEL Miami, Wynwood Gallery, Miami

Markowicz Fine Art Gallery, Miami, USA

59 RIVOLI, Paris, France

GALRY, Paris, France

2015 ART BASEL Miami, Uhma, Miami, USA

Made in France Exhibit, Pop-up Gallery, Miami

Collective Exhibition, Cercle des Artistes de Paris

2014 7th International Exhibit of Art, Belgique

Salon ARTISTIC', St Germain en Laye, France

2013 9th Biennale dell'Arte Contemporanea di Firenze

5th Show of Art, St Germain en Laye, France

2012 ARTNIM, Nîmes, France

Internationale Sale of Contemporary Art, France



