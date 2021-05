Sandra GALLOU

Assistante parfaitement bilingue, forte dune expérience de plus de 15 ans dans des entreprises de renommée internationale et aux profiles très différents.

Mon parcours sest toujours articulé autour des besoins de lentreprise, de ses prestataires externes et de ses ressources humaines.

Je connais bien la législation française, ses services administratifs et leurs contraintes. Mon emploi au sein dun institut de recherche au rayonnement international ma amené à gérer les démarches en lien avec le recrutement de personnels étrangers, les visites de chercheurs collaborateurs cosmopolites et lorganisation de congrès et symposiums internationaux accueillant déminents invités du monde entier.

La gestion des ressources humaines a fait partie de mes responsabilités et je me suis toujours épanouie au contact de mes collègues et dans laide que jai pu leur apporter.

Jai une bonne maitrise du pack office et ai été amenée à utiliser Access dans la gestion des multiples éléments safférant aux congrès que jai pu organiser.

Mes qualités premières: bonne organisation de travail, rigueur, discrétion, entregent et fort esprit déquipe.