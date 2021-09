Sandra HUET

Etre formateur en alphabétisation, c’est être…

…..un pédagogue polyvalent et en questionnement continu, capable de faire émerger des projets.

…..un utopiste / optimiste capable de construire de nouveaux savoirs en jouant les médiateurs entre des savoirs institués et des talents non exprimés.

.…. une personne qui se doit de posséder des qualités humaines certaines, comme : Le Sens de l’Ecoute, La Patience, L’envie de partager (ses connaissances, ses valeurs), La Maîtrise de soi, de son langage, de ses gestes, La Rigueur personnelle dans tous les domaines.





Mes compétences :

Pédagogie et organisation

Écoute et adaptabilité

Gestion de groupe