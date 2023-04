Sandra JUAN

Missions et expérience



En poste depuis 4 ans au sein du CIRDOC- Mediatèca occitana, Bibliothèque interrégionale en charge de la sauvegarde, de la valorisation et de la diffusion du patrimoine occitan, pôle associé de la BnF et inscrite dans différents projets de dimension européenne.



Responsable du pôle diffusion (4 personnes) en charge du développement et de la gestion des outils numériques et des sites de la bibliothèque occitane (Occitanica.eu, bibliothèque numérique, site institutionnel, application mobile e-Anem, le patrimoine à la carte, réseaux sociaux...). Chargée de la coopération interrégionale de l'établissement des différents projets collaboratifs menés par la Mediatèca occitana en France et en Europe, dont la plupart s'inscrivent dans le cadre de projets nationaux (pôle associé de la BnF) ou européens (fonds FEDER, projet Eurorégion) ; ainsi que de la communication du CIRDOC.



Chef de projet pour e-Anem, application mobile de découverte du patrimoine occitan via le numérique, la vidéo et la géolocalisation.





Formation



Master 2 d'Histoire et Gestion du Patrimoine culturel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Gestion de projets à dominante TIC .



Master 1 Histoire-Histoire de l'art, spécialité Gestion du patrimoine culturel. Paris 1 Panthéon-Sorbonne.



Licence d'Histoire. Paris 1 Panthéon-Sorbonne.



Hypokhâgne et Khâgne A/L spécialité Histoire, Camille Jullian, Bordeaux.



Mes compétences :

Audiovisuel

Communication

Médiation

Médiation culturelle

Multimedia

Patrimoine culturel