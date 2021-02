Étudiante en Master économique et social, Je suis une personne travailleuse, ouverte, souriante, soignée, désireuse d'apprendre, assidue et soucieuse de bien faire les tâches qui me sont confiées.



En effet le monde de l'Assurance et de la banque que j'ai rejoint depuis plus d' un an est vaste et je suis disposée à offrir mes acquis et aptitudes pour le développement de l'entreprise qui misera sur moi.



Mes compétences :

Banque

Droit

Communication

Assurance

Marketing

Management

Finance