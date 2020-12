Sandra MANNINA

Les notions de service, discrétion, disponibilité, rigueur, réactivité, bonne humeur et sourire, ajoutées à la maîtrise des compétences liées à ce métier que j'adore et dans lequel je m'épanouis chaque jour, sont au centre de ma conception de l'exercice de celui-ci.

J'ai à coeur de continuer à m'y investir et de mettre à la disposition de l'équipe dont je fais partie, de ma hiérarchie et de mon entreprise, mes 20 années d'expérience dans différents secteurs d'activité - avec une prédilection pour les secteurs d'activité techniques et pour une collaboration avec des collègues, des supérieurs passionnés par leur métier et aimant partager.

Et c'est exactement ce que je fais dans le poste que j'occupe actuellement.



Mes compétences :

Comptes rendus

Suivi budgétaire

Organisation de salons

Organisation de voyages

Organisation d'évènements

Rédaction de rapport

Tableaux de bord

Gestion de projet

Gestion des appels d'offres