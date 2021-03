Sandra PIERGIOVANNI

Consultante en thérapies énergétiques je propose des techniques qui permettent au corps de s'auto-guérir, pour permettre à chacun d'avancer vers lui même et de retrouver sa verticalité.

Mon approche thérapeutique consiste en une vision globale de la personne, qui permet d'équilibrer

l' individu sur différents plans : physique, mental et émotionnel, considérant l'être l'humain comme un tout indissociable, corps, esprit et cœur.



J'exerce ma pratique en séances individuelles. Je ne pose pas de diagnostics, n'influence pas les choix thérapeutiques de mes clients. Mon travail s'inscrit dans une collaboration basée sur la confiance et la responsabilité de chacun dans une relation de personne à personne.





Mes compétences :

Shiatsudo

Elixirs floraux et minéraux

Quantum Touch

Méthode Poyet technique ostéopathique énergétique