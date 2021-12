Sandra PINEAU

Docteur en Génétique.

Décidée de m'ouvrir vers de nouveaux horizons, j'ai rejoint Team Trade, société de conseil et d’intégration spécialisée en systèmes d’information sur les marchés financiers.



J’ai une expérience réussie de 4 ans dans la gestion de projets scientifiques en France et à l’international où j’ai su développer mon esprit d’analyse et de synthèse. Dynamique et autonome, j’ai mené de front deux sujets de recherche complexes avec succès. De nature pro-active et entrepreneuriale, j'ai fondé l’association des doctorants et docteurs de l’université Paris Diderot, Di.Docs, qui comptent aujourd’hui 150 membres. Cette association a notamment vocation à valoriser le doctorat et à entretenir un réseau entre les docteurs.

J’ai ainsi eu l’occasion au travers de mes projets professionnels et personnels de démontrer mes compétences organisationnelles et méthodologiques, mon sens relationnel ainsi que mon goût pour le travail en équipe. La cohésion, l'honnêteté et l'esprit d'équipe sont pour moi des valeurs essentielles dans le travail.



Mes compétences, mon goût pour les challenges ainsi que ma créativité, me permettent d’envisager des projets ambitieux et innovants. De plus, mes expériences en France et à l’étranger m’ont permis de développer ma capacité d’adaptation et d’intégration dans un milieu multiculturel, ainsi que mon ouverture d’esprit.



Mes compétences :

Murex

Office

Gestion de projets

Veille scientifique

Gestion d'équipe

Stratégie de communication

Gestion du temps

Gestion de budget