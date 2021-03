Sandra ROBIN

Dynamique et généreuse, j’avoue un goût prononcé pour la communication et les relations humaines.

Mon tempérament de développeur, mes capacités de persuasion et mon enthousiasme sont les atouts qui me conduisent à relever des challenges.

Mes expériences dans la pharmacie et la finance m'ont permis d’acquérir une bonne expérience du tissu local Martiniquais et Guadeloupéen.

Les rapports de confiance avec mes interlocuteurs me permettent de servir au mieux la réputation des laboratoires avec lesquels je travaille.





Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Finance

Management

Merchandising