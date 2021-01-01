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Sandri RAKOTOMALALA

ANTANANARIVO

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • RCO SOFTIBOX - Rédactrice web/transcription audio

    2011 - 2014

  • TWO - Opératrice Média

    2009 - maintenant

  • ADM Value - Back office

    Issy les Moulineaux 2009 - 2011

  • Ariane - Téléopératrice

    LE MANS 2008 - 2009

  • Vivetic - Opératrice Média

    Antananarivo 2006 - 2008

  • Air Madagascar - Travailleur occasionnel

    Paris 2005 - maintenant

  • Vocalys - Téléopératrice

    2005 - maintenant

Formations

Pas de formation renseignée

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