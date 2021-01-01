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Sandri RAKOTOMALALA
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Sandri RAKOTOMALALA
ANTANANARIVO
Profil
Réseau
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Pas de description
Entreprises
RCO SOFTIBOX
- Rédactrice web/transcription audio
2011 - 2014
TWO
- Opératrice Média
2009 - maintenant
ADM Value
- Back office
Issy les Moulineaux
2009 - 2011
Ariane
- Téléopératrice
LE MANS
2008 - 2009
Vivetic
- Opératrice Média
Antananarivo
2006 - 2008
Air Madagascar
- Travailleur occasionnel
Paris
2005 - maintenant
Vocalys
- Téléopératrice
2005 - maintenant
Formations
Pas de formation renseignée
Réseau
Capfor MADAGASCAR
Faniloniaina N. ANDRIAMIFIDY
Fara Jemima RASOAMANARIVO
Heritiana ANDRIAMIHAJAMANANA
Manitriniaina SANTATRA
Marcel RAZAFIMANDIMBY
Miary R.
Mirana RAZAIARIVONY
Rafambinantsoa HERINIAINA
Virginie GIROD
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