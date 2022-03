Sandrine ACENA (SANDRINE ACENA)

Expérience de plus de quinze ans dans linsertion professionnelle et la formation, à laquelle sajoute une formation initiale dans ladministration des entreprises.

Intervenant sur des prestations individuelles, jai été amenée à accueillir différents publics et à mener des entretiens afin de construire les projets professionnels tout en assurant le placement en entreprise, le suivi des stages et la relation avec les entreprises et les partenaires de lemploi.



La formation « Apprendre à apprendre» et mon expérience en tant que formatrice FLE (français langues étrangères) sont des atouts complémentaires.



Animant des Ateliers « Pôle Emploi », je possède des compétences techniques dans le domaine de la recherche demploi (CV, lettres , entretien dembauche) mais également de solides connaissances sur le marché du travail et lidentification des compétences.



À lécoute, dotée de bonnes capacités rédactionnelles, organisée et appréciant le travail en équipe.