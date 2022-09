Sandrine BARREIRA (BARRIERE)

Mon CV :



FORMATION



Septembre 2007 : Examen de premier clerc de Notaire



2006 2007 : Deuxième année du second cycle à lécole de notariat de TOULOUSE



2005 2006 : Première année du second cycle à lécole de notariat de TOULOUSE



2004 2005 : Deuxième année du premier cycle à lécole de notariat de TOULOUSE.



2003 2004 : Première année du premier cycle à lécole de notariat de TOULOUSE.



2002 2003 : Baccalauréat de sciences économiques et sociales (série ES).



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Mai 2021 à ce jour : CDI en l'office notarial de Maître Géraldine CLERC-AYALA notaire à BUZET SUR TARN



Août 2010 à mai 2021 : CDI en lOffice notarial SCP BOYER-BELVAL (anciennement DOUYAU-BOYER), Notaires associés à MONTASTRUC-LA-CONSEILLERE.



Octobre 2007 à Août 2010 : CDI en lOffice notarial SCP Pierre RIVIERE, Elisabeth RIVIERE-JUNG et Bernard AMOUROUX, Notaires associés à QUINT-FONSEGRIVES.



Septembre 2005 à septembre 2007 : contrat de professionnalisation de deux ans en lOffice notarial SCP Pierre RIVIERE, Elisabeth RIVIERE-JUNG et Bernard AMOUROUX, Notaires associés à QUINT-FONSEGRIVES.



Août et septembre 2004 : stage en loffice notarial SCP DUCROS-BOURDENS Bernard et Jean-Pierre et FOURNIE Eric.



OUTILS INFORMATIQUES



Parfaite connaissance logiciel notarié GENAPI - INOT;

Maîtrise de Téléacte.



COMPETENCES



Clerc rédacteur actes courants et dossiers complexes de septembre 2009 à ce jour.

Clerc formaliste (y compris formalités des sociétés) de 2005 à août 2009.