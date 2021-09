Sandrine CARLIER

Madame,Monsieur,



je viens de terminer une mission de deux mois pour DISPEO à Hem au service Ressources Humaines. mes missions ont été ceux d'une assistante administrative.



J’ai le sens des responsabilités, l’esprit d’initiative, l’organisation, ma discrétion et ma motivation à réussir dans ce métier font partie de mes compétences.



Ainsi qu’internet, Outlook, le Publipostage, Intranet, PC commun, PowerPoint, Word 2010,Ciel Gestion Commerciale, Excel et les techniques d’accueils physique et téléphonique.



Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.



Veuillez agréer Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.





Mme CARLIER Sandrine





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word 2010

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word, intranet, PC commun

Microsoft Outlook

Microsoft Word