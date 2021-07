Thérapeute et enseignante holistique - Formatrice en soins énergétique - Créatrice de bijoux et objets "Art Médecine"



Bonjour je suis Sandrine, thérapeute et enseignent holistique. Ma passion, accompagné l'humain dans son chemin de libération, d'évolution et de conscience de lui même. J'ai choisi la voie d'union du corps et de l'esprit, voila pourquoi je propose un accompagnement psycho-corporel et vibratoire.

www.sandrinechatenet.com



Dans ce cheminement personnel, le besoin de transmettre et d'enseigner, m'a toujours accompagner, ce qui m'a amener à co-fonder, avec 2 autres merveilleuses thérapeutes, l'école Energética Formation qui propose des cursus complet pour devenir thérapeute énergéticien. www.energeticaformation.com



La création fait aussi partie intégrante de moi, inspirée de ma sensibilité artistiques perceptives, intuitives et connectée aux éléments, Eléhora Création est née. Une gamme de bijoux, malas, dessins et autres créations vibratoires conçus comme des objets "Art-médecine". Chaque création apporte son message vibratoire unique pour accompagner sur votre chemin d'évolution personnelle.

www.elehoracreation.com



Au plaisir de vous accompagner que ce soit en séance individuelle, en stage, en formation ou par mes créations.



Prenez soin de vous

Sandrine Chatenet



Mes compétences :

Thérapie psycho-corporelle

Equilibrage énergétique et vibratoire

Libération des mémoires

Fasciathérapie

Gestion de la douleur

Écoute active

Décodage Biologique

Développement personnel

Accompagnante à la conscience de soi



Coaching de vie

Coaching pour thérapeute

Formation en soins énergétique