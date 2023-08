Sandrine Clarisse BERTRAND

Http//www.sandrineclarissebertrand.com



Autodidacte,J'expose en association ou en exposition personnelle...dernière en date, exposition internationale d'Objat (superbe).

Je donne également des cours et des stages de sculpture-modelage dans diverses associations environnantes de Limoges ainsi que dans mon atelier.



Une passion :

« Nul mot ne peut décrire l’intensité de ma rencontre avec l’argile…



Matière douce, fragile, sensuelle, d’une puissance de vie à l’extrême de son inertie.



Matière suprême du toucher et du parfum des sens.



Matière enveloppante et caressante de ses âmes…»