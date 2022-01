Sandrine CORONA-PINEDA

De formation commerciale, je dispose de nombreuses années d'expériences dans la prospection téléphonique et la vente en environnement B to B.

Ma maîtrise de l'approche commerciale me permet de capter très rapidement l'intérêt de mon interlocuteur, d'intégrer ses motivations, et ainsi de qualifier parfaitement ses enjeux et ses problématiques.

Un fort esprit de conquête, une aisance relationnelle, des capacités de négociation m'ont permis de réussir dans ces fonctions: atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs ( développement des parts de marché et du CA, gagnante de nombreux challenges commerciaux).

Je fais preuve d'autonomie, d'un sens de l'initiative et d'une grande curiosité intellectuelle pour m'approprier les différents métiers et atteindre les objectifs.



Mes compétences :

Vente

Fidélisation client

Prospection

Développement commercial

Conseil

Innovation

Communication

Marketing

Négociation

Gestion de la relation client