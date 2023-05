Sandrine DAHAN

Depuis 2008 Fonction : Responsable du service Rentabilité Client

SGCIB –COOS/CPR SOCIETE GENERALE

Missions principales :

Garantir la qualité des données de rentabilité clients SGCIB et hors SGCIB remontées dans l’application SPRINT

Organisation et Gestion des processus opérationnels de validation et de prévision des résultats SPRINT

Contribution aux projets et à l’évolution de l’outil SPRINT

Formation des utilisateurs (périmètre mondial)



2003 - Fonction : Adjointe Middle Office Financements Structurés du pôle leasing

SGCIB(SOCIETE GENERALE) - OPER/FIN/SFL

Missions principales :

Chargé d’affaire sur les financements structurés (mise en œuvre des modalités d’une opération de financement en collaboration avec les équipes commerciales)

Gestion post-closing des transactions (sorties anticipées, restructurations, suivi des covenants, relations avec les banques syndiquées et rôle d’agent)



1998-Fonction : Adjointe au Responsable Back-Office Transversal

SGCIB(SOCIETE GENERALE) - OPER/TRS/PFC

Missions principales :

Correspondant S.W.I.F.T (Society for worldwide Interbank Financial Telecomunication) pour l’ensemble des opérations de marché

Gestionnaire d’application BDR, Système Règlement et maîtrise d’ouvrage SWIFT Alliance

Délégué sponsor sur le projet SWIFTNet



Mes compétences :

Animation

Animation d'équipe

Bon relationnel

Capacité à prendre des décisions

Capacité de négociation

La polyvalence

Négociation

Organisation

Organisation de réunion

Polyvalence

prendre des décisions

Relationnel

Rigueur

Rigueur et organisation

Finance

Management

Comptabilité