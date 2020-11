Sandrine DESPRINGRE

Forte d'une expérience de 20 ans en secrétariat, j'ai souhaité faire partager mes connaissances en bureautique et informatique acquises durant ces années.



Aimant le contact et les relations humaines, j'ai choisi de devenir formatrice en bureautique dans les entreprises et auprès des particuliers.



J'offre également une assistance pour toutes les tâches administratives et comptables dont les entreprises et les particuliers peuvent avoir besoin. Service à la carte.



Mes compétences :

WEB

Informatique

Bureautique

Secrétariat

Assistance comptable