Sandrine FELICES

Elle offre plus d’une vingtaine d’années d’expériences dans les domaines de l’accompagnement de l’être sur les plans professionnel et personnel, qu’elle met à disposition au travers de ses différentes approches thérapeutiques individuelles et de groupes.

Après un parcours de vie initiatique sur le plan humain et holistique, elle va véritablement se passionner pour la psychologie face à la somatisation de l’être afin de témoigner de la possibilité de survire à toutes les épreuves de la vie et mettre à disposition sa riche expérience d’une meilleure compréhension de soi et des autres dans le développement de tous ses potentiels actifs.





Mes compétences :

Animation

Animation d'ateliers

Développement personnel

Energétique

Hypnose

Médecine

Nutrition

Organisation

Organisation de séminaires

Pulse

Réglage

Relaxation

Sophro relaxation

Sophrologie