Sandrine FOUGERE

Connue en qualité de comédienne voix off, comédienne de doublage et chanteuse, cette artiste s'est illustrée dans de nombreuses productions télévisuelles, radiophoniques, publicitaires et discographiques.

Sa formation théâtrale depuis 1999, lui donne de l'expérience dans la comédie, elle interprète de nombreux personnages sur scène, de Molière à Feydeau en passant par Barillet & Gredy pour affiner son jeu de comédienne.

On peut l'apercevoir également dans quelques courts métrages ou séries TV.

La voix de Sandrine Fougère est claire, elle peut être enthousiaste, douce, souriante, sa palette vocale est très large.

Sa formation en doublage lui permet de prêter sa voix dans la série BayWatch, voix française de Kekoa Tanaka (Stacy Kamano), dans la série jeunesse H2o le personnage de Sophie Benjamin...

Spécialiste de l'identité vocale, elle devient en 2017 une des voix antenne de la chaine M6. Elle prête sa voix aux habillages et bandes annonces de chaînes nationales et enregistre de nombreux messages publicitaires pour la radio et la télévision. Depuis 1999 et jusqu'à aujourd'hui, elle est entre autres la voix de la radio France Bleu, Radio Fribourg, et de la radio pour la jeunesse "Radio Barbouillot".

Avec une expérience de plus de 20 ans, elle saura donner de la couleur à vos projets en institutionnels, podcasts, documentaires, habillages, téléphonie ou doublages voix.

Également chanteuse, Sandrine Fougère à interprété de nombreux jingle : Mousline, Vichy Célestin, Courmayeur, Bosh, Fisher Price... Elle a interprété des génériques de films, série ou du dessin animé "Père Castor", "Les plus belles chansons de France pour tous les enfants...

Visiter son site internet pour écouter et télécharger ses extraits pour vos castings voix.

Sandrine est équipée d'un studio professionnel pour enregistrer à distance.

Diplômée en tant que formatrice professionnelle d'adultes, Sandrine Fougère forme et accompagne de jeunes futurs comédiens professionnels de la voix enregistrée.



Vous pouvez visiter mon site web pour écouter et télécharger pour une prochaine collaboration.

https://www.sandrinefougere.com