Sandrine FOURE

Plus de 10 années d'expérience dans le domaine de l'assistanat commercial au sein de multinationales



Compétences et expertises :

- Assistante équipe de 20 commerciaux

- Administration des ventes : devis, bons de commande, facturation, relation clients/fournisseurs, recouvrement

- Gestion relation clients/sous-traitants

- Élaboration et gestion des dossiers de réponses à appels doffres européens et appels à candidatures

- Connaissances des règles et procédures administratives des marchés publics

- Veille et mise à jour base documentaire de lIntranet France

- Informatique : Pack-Office, Progiciel SAP



Compétences linguistiques :

- Anglais opérationnel