Sandrine GONDOUIN-PREVOST (PREVOST)

Je suis en reconversion professionnelle , je me dirige vers des secteurs d'accueil , de réception, aide administrative. Je suis en accord avec le télétravail. Riche de mes activités professionnelles diverses, je suis une personne sociable, réactive, souriante , à l'écoute des personnes et j'aime leur apporter des réponses. J'ai un bon relationnel que ce soit en travail d'équipe ou vis à vis des personnes qui me sollicite . Je m'adapte facilement au changement . Rigoureuse et patiente devant des situations tendues . Je suis toujours de bonne humeur sachant laisser mes soucis de coté pour me consacrer pleinement à mon travail