Sandrine GUIOMAR DE FIGUEIREDO (SANDRINE GUIOMAR)

Aide à domicile depuis plus de 8 ans au CIAS du grand Annecy, je suis aujourd'hui disponible. Je vous propose mes services pour nos aînées.

J'ai été en binôme avec une aide-soignante le matin (une fois par semaine) durant plusieurs années et seule le reste du temps.



Je serais présente dés le matin (après-midi ou soir) chez vous en fonction de vos besoins : Aide au lever, à la toilette (au lavabo ou douche en fonction de votre fatigue) Pour vos sorties (transport éventuellement) ou courses, pour la préparation des repas et pour tous vos besoins envers nos aînés (aide au repas, entretien de votre domicile : ménage ou petits dépannages du quotidien). Ce sera avec plaisir de passer un moment de détente autour des jeux de sociétés ou de mémoire.



Personne Alzheimer, Parkinson, troubles du comportement ou handicapées. Je serais à vos côtés pour vous accompagner au quotidien, je pourrai aussi vous aider pour la couture ou même le tricot ! Le règlement se fera par CESU (déjà inscrite) à la réception de la facture à la fin du mois.