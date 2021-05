Sandrine HENNEBERT

Après 17 ans dans l'industrie...il est temps pour moi de prendre un virage à 180 degrés, de changer d'orientation et de vie!!! Je suis dynamique , manuelle et créative (participation aux carnavals vénitiens depuis 10 ans).

J'ai décidé de retourner sur les bancs de l'école pour une reconversion professionnelle, après un première formation, j'ai obtenue un titre professionnel d'infographiste/metteur en page. J'ai décidé de poursuivre avec une deuxième année afin de compléter la formation initiale en Webdesigner.

Avec un deuxième diplôme en poche ...me voici donc de nouveau sur le marché du travail!