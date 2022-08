- Gestion vente de l' espace détente / snack sur site de l'Hermione à Rochefort (17).



- Visite guidée du "Musée des Pierreux" et du village de Crazannes (17): transmettre aux plus jeunes comme aux adultes, patrimoine et culture sur la "Pierre de Crazannes".

- Programmation et contacts d'artistes de différents univers pour événements en période estivale à Crazannes.



Mes compétences :

Musique

Spectacle

Théâtre

Chant